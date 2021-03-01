СМИ: Саркози могут заменить тюремный срок домашним арестом

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Экс-президент Франции Николя Саркози, приговоренный к трем годам лишения свободы, из которых два условно, по делу о коррупции, может отбыть свой тюремный срок под домашним арестом. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM.

По его данным, председатель 32-й палаты исправительного трибунала Парижа уточнила, что, хотя в приговоре и идет речь о тюремном заключении, оно может быть изменено, в том числе, и на аналогичный по продолжительности домашний арест, соблюдение которого будет контролироваться при помощи электронного браслета. Данный вопрос должен рассмотреть специальный судья, однако неизвестно, когда это произойдет.

Решение суда в отношении Саркози также пока еще не вступило в силу: у адвокатов есть 10 дней на подачу апелляции. Защитники экс-президента, а также его бывшего адвоката Тьерри Эрзога и экс-судьи Конституционного суда Жильбера Азибера уже сообщили, что будут обжаловать вердикт суда. Решение об их заключении под стражу на время разбирательств не принималось, поэтому все фигуранты дела останутся на свободе до завершения процесса по оспариванию приговора.

Процесс о коррупции

Парижский суд признал в понедельник Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-президент приговорен к 3 годам лишения свободы, двум условно и одному - тюремного заключения. Проходившие по этому же делу "о прослушивании телефонных разговоров" двое других подсудимых - Эрзог и Азибер - признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки.

Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в Княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало. Разрешение на прослушку разговоров экс-президента следователи получили в ходе другого разбирательства - начатого в 2013 году дела о возможном участии в финансировании предвыборной кампании Саркози в 2007 году Муаммара Каддафи.