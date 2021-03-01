Пашинян на митинге извинился перед народом "за ошибки властей"

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе митинга своих сторонников в понедельник извинился перед народом за допущенные властями республики ошибки. Об этом сообщает агентство Арменпресс .

"Я хочу извиниться перед всеми, перед всеми гражданами Армении, перед всеми армянами диаспоры, перед всеми гражданами Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) за допущенные ими ошибки. Я много думал о том, где я ошибся. Как премьер-министр, как глава государства я прошу прощения за все ошибки властей третьей республики. Но я не хочу, чтобы это звучало как сожаление, а звучало как знак нашей решимости, что мы, гордые граждане Армении, не сдадимся, никогда не сдадимся в борьбе за свободную и счастливую Армению", - приводит агентство слова Пашиняна.

По словам премьера, иногда в силу сложившейся ситуации был неизбежен выбор между плохим и худшим. Он добавил, что будущее народа зависит от решения назревших проблем, среди которых вызовы безопасности, внешней политики, регионального и внутреннего характера. "Как ни странно, одной из главных причин наших ошибок была наша популярность как правительства. Нас так любили, что мы постарались сделать все аккуратно и идеально в отношении народа и Родины. Во многих случаях поиски совершенства приводили к бездействию", - сказал Пашинян.

Митинг в поддержку премьер-министра начался в понедельник вечером на площади Республики в Ереване, где расположено здание правительства страны. Здесь собрались более 10 тыс. сторонников премьера. Завершив свое выступление, Пашинян призвал их пройти маршем по центру города.

В то же время на проспекте Баграмяна проходит акция оппозиции с требованием отставки премьера. У здания парламента собрались порядка 10 тысяч человек.