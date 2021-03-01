Пашинян на митинге извинился перед народом "за ошибки властей"

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе митинга своих сторонников в понедельник извинился перед народом за допущенные властями республики ошибки. Об этом сообщает агентство Арменпресс.
"Я хочу извиниться перед всеми, перед всеми гражданами Армении, перед всеми армянами диаспоры, перед всеми гражданами Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) за допущенные ими ошибки. Я много думал о том, где я ошибся. Как премьер-министр, как глава государства я прошу прощения за все ошибки властей третьей республики. Но я не хочу, чтобы это звучало как сожаление, а звучало как знак нашей решимости, что мы, гордые граждане Армении, не сдадимся, никогда не сдадимся в борьбе за свободную и счастливую Армению", - приводит агентство слова Пашиняна.
По словам премьера, иногда в силу сложившейся ситуации был неизбежен выбор между плохим и худшим. Он добавил, что будущее народа зависит от решения назревших проблем, среди которых вызовы безопасности, внешней политики, регионального и внутреннего характера. "Как ни странно, одной из главных причин наших ошибок была наша популярность как правительства. Нас так любили, что мы постарались сделать все аккуратно и идеально в отношении народа и Родины. Во многих случаях поиски совершенства приводили к бездействию", - сказал Пашинян.
Митинг в поддержку премьер-министра начался в понедельник вечером на площади Республики в Ереване, где расположено здание правительства страны. Здесь собрались более 10 тыс. сторонников премьера. Завершив свое выступление, Пашинян призвал их пройти маршем по центру города.
В то же время на проспекте Баграмяна проходит акция оппозиции с требованием отставки премьера. У здания парламента собрались порядка 10 тысяч человек.