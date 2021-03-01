В Ереване завершился митинг оппозиции

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Митинг оппозиционного объединения "Движение за спасение родины", проходивший в центре Еревана у здания парламента, завершился. Акция прошла без стычек с полицией и столкновений со сторонниками премьер-министра Никола Пашиняна, шествие которых проходило неподалеку, сообщает в понедельник корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы сегодня завершаем митинг. Здесь мы останемся на ночь, и именно отсюда начнется освобождение Армении", - заявил один из лидеров оппозиционного движения. Митинг продлился почти три часа. На акции выступили различные политические деятели, в том числе экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший глава Совета национальной безопасности Артур Ванецян. Особенно ярким было выступление представителя езидской общины Армении, вызвавшее бурную поддержку участников мероприятия.

Часть митингующих осталась ночевать в палатках перед зданием парламента. О предстоящих акциях организаторы обещали сообщить дополнительно.

Палаточный городок

Самые стойкие участники оппозиционного движения ночуют у здания парламента уже пятую ночь. И на этот раз часть протестующих осталась в палатках, разбитых на проспекте Баграмяна. В оппозиционном городке всю ночь не умолкают споры о будущем Армении и о том, какими должны быть шаги против Пашиняна. Полицейские всю ночь дежурят у здания парламента.

"Периодически бывают провокации. Приходят сторонники Пашиняна и нагнетают обстановку. Мы не допускаем рукоприкладства и просим полицейских выпроводить непрошеных гостей", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС один из оппозиционных активистов Макаэл Бадалян.

"Ждем, что решат лидеры движения. Но однозначно не уйдем отсюда, пока человек, занимающий кресло премьер-министра, не уйдет в отставку", - отметил другой активист.

Требование Генштаба

Массовые акции как противников, так и сторонников Пашиняна начались в Армении после того, как 24 февраля Генштаб вооруженных сил республики выступил с требованием отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.

Президент страны, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, в субботу отказался подписывать указ, после чего Пашинян повторно направил ему документ. Теперь президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.