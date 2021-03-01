Постпред США заявила о готовности вернуться к ядерной сделке с Ираном

ООН, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты в отношениях с Ираном ищут возможности побудить его к выполнению условий ядерной сделки и сами готовы вернуться к соглашению. Об этом заявила в понедельник на брифинге новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Мы ищем возможности подтолкнуть Иран вернуться к выполнению обязательств, - сказала она. - Если они примут это решение, мы готовы тоже присоединиться к сделке вновь".

"Мы были разочарованы решением Ирана приостановить выполнение дополнительного протокола и мер прозрачности, - продолжила она, комментируя решение Тегерана прекратить доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. - Мы считаем, что это была упущенная возможность. Надеемся, они пересмотрят свое решение".

Восстановление договоренностей по иранской ядерной программе стало одним из главных пунктов внешнеполитической программы президента США Джо Байдена еще во время избирательной кампании. Однако с приходом в Белый дом новый президент стал настаивать на том, что первые шаги по возвращению к соглашению должен сделать Иран.