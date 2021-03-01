В США заявили, что сохраняют за собой право ввести новые санкции против Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. США сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции против Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи, но обычно не принимают такие меры в отношении руководства других стран. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Да, мы оставляем за собой право предпринять любые действия в той форме, которую мы выберем. Хочу отметить, что исторически США обычно не вводят санкции против руководства стран, с которыми мы имеем дипломатические отношения", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности введения санкций в будущем в отношении саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которого национальная разведка США сочла причастным к похищению или убийству Хашкаджи.

26 февраля аппарат директора национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Хашкаджи. По версии американской стороны, саудовский принц одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Американская администрация объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи. Президент США Джо Байден заявил, что американские власти в понедельник объявят о своих дальнейших планах в отношении Саудовской Аравии в связи с докладом.