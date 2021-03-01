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Политический кризис в Армении

В Ереване завершилось шествие сторонников Пашиняна

Участники акции возложили цветы в память о жертвах уличных протестов 2008 года
© Степан Погосян/Photolure/ТАСС

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Начавшееся после митинга шествие сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершилось в понедельник в Ереване. В акции приняли участие несколько тысяч человек, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Шествие завершилось на площади Мясникяна возложением цветов в память о жертвах уличных протестов 2008 года по результатам выборов премьер-министра, когда погибли восемь демонстрантов и два полицейских. Пашинян с женой возложили цветы вместе со своими сторонниками, после чего люди начали расходиться.

Ранее сообщалось, что после митинга на площади Республики в центре Еревана Пашинян призвал своих сторонников пройти шествием по улицам, после чего с мегафоном, в окружении охраны и полиции возглавил колонну.

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