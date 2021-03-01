В США заявили, что пока не будут делиться вакцинами с другими странами

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена подтвердила позицию предыдущих американских властей о том, что страна не будет делиться вакцинами от коронавируса с другими государствами, пока все американцы не получат прививку. Пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки в понедельник на брифинге был задан вопрос, рассмотрит ли Вашингтон возможный запрос Мексики о предоставлении препаратов.

"Нет. Президент США ясно заявил, что он сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам. Следующим шагом должно стать экономическое восстановление, - сказала она. - Наша цель - обеспечение вакцинации всех граждан. Когда мы достигнем этой цели, тогда будем рады обсудить дальнейшие шаги".

Бывший президент США Дональд Трамп 8 декабря прошлого года подписал указ, запрещающий обеспечивать вакциной от коронавируса другие страны раньше американцев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 513 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

С конца декабря 2020 года в Мексике идет вакцинация от коронавируса. К настоящему времени власти использовали 2,45 млн доз для защиты медиков и пожилого населения. В Мехико 24 февраля началась прививочная кампания среди представителей старшей возрастной группы с применением разработанного в России препарата "Спутник V".