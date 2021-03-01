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Зеленский назначил Сергея Козыря главой Херсонской области

С декабря 2020 года он занимал пост врио главы области

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря. Об этом говорится в сообщении офиса президента в понедельник.

"Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который до этого временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА", - сказано в нем.

Козырь родился в 1984 году в Донецке, окончил Донецкий национальный технический университет по направлению "Разработка месторождений полезных ископаемых". С сентября 2019 года работал заместителем главы Херсонской ОГА, а с декабря 2020 года - врио главы области.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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