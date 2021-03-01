Politico: сенатор призвала администрацию Байдена рассекретить данные о России и талибах

ТАСС, 1 марта. Сенатор-демократ от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт попросила администрацию президента США Джо Байдена рассекретить и обнародовать выводы разведывательных служб, касающиеся информации о том, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) якобы получало от российской стороны предложение за деньги атаковать американских военных. Об этом в понедельник сообщила газета Politico .

"Хотя все выводы и оценки разведки по этому вопросу, несомненно, являются секретными, американской общественности <...> крайне необходимо знать, правдивы ли эти утверждения", - указано в письме сенатора директору Национальной разведки США Эврил Хейнс, которое оказалось в распоряжении газеты.

Дакуорт также раскритиковала администрацию бывшего американского президента Дональда Трампа за неспособность предоставить официальную информацию по вопросу предполагаемых связей России с талибами. Она выразила одобрение Байдену за то, что он поручил Хейнс провести расследование по этому и ряду других вопросов, связанных с РФ.