Канцлер Австрии сравнил темп вакцинации от коронавируса с выдавливанием кетчупа из бутылки

По его словам, каждый привитый человек приближает Австрию к возвращению к нормальной жизни. Так, в январе в Австрии было возможно прививать в сутки около 5 тыс. человек, в феврале - более 15 тыс. человек, в марте уже возможно прививать более 30 тыс. человек в день, в апреле ожидается более 45 тыс. человек, отметил Курц.

"Моя коллега [премьер-министр] из Дании Метте Фредериксен, я считаю, привела хорошее сравнение, говоря об эффекте кетчупа. Вы, наверняка, помните бутылки из-под кетчупа, когда приходилось долго ждать, пока что-то из них вытечет, а потом вытекала целая куча. Точно так же будет с вакцинацией", - сказал Курц журналистам.

Он пояснил, что привел пример с эффектом кетчупа для того, чтобы регионы Австрии смогли организационно наилучшим образом подготовиться для проведения быстрой вакцинации поставленными препаратами. "Если в начале их [вакцин] было мало, только для 5 тыс. прививок в день, то сейчас у нас в шесть раз больше, то есть можно прививать 30 тыс. человек в сутки", - объяснил Курц.

Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года, для нее в настоящее время предусмотрены препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.