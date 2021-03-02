Юрист назвал приговор Саркози политическим и призванным помешать его деятельности

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Обвинительный приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози, вынесенный в понедельник, продиктован политическими мотивами и призван помешать его возможному участию в президентских выборах 2022 года. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС юрист парижской коллегии адвокатов и доктор правоведения Фредерик Бело.

"Это политический приговор, суд отказался дезаувировать аргументы национальной финансовой прокуратуры и само расследование. Было очевидно, что прокуратура ставила целью не доказать правонарушение, а преследовать конкретного человека. Это была попытка помешать его возвращению в политику и скомпрометировать, чтобы лишить возможности участвовать в президентских выборах 2022 года", - заявил Бело.

По мнению юриста, речь идет о столкновении интересов в сфере правосудия, где представители левого политического фланга "сводят старые счеты с правыми". Как считает Бело, примерами такой тенденции можно считать вынесенные ранее приговоры бывшему главе администрации Саркози Клоду Геану и известному представителю партии "Республиканцы" Патрику Балкани. "Развернута настоящая война: судьи-социалисты выступают против сторонников Саркози, рассчитывая также оказать услугу действующей власти, - отметил собеседник агентства. - Они не решились лишить Саркози права участвовать в выборах, это был бы абсолютный скандал, но все сделали, чтобы помешать ему сделать это на практике".

"Налицо инструментализация правосудия в угоду власти, - считает Бело. - Слушания по апелляции могут состояться очень нескоро и могут быть организованы как раз к выборам. Подобное произошло с экс-кандидатом от "Республиканцев" на выборах 2017 года Франсуа Фийоном, которому были предъявлены обвинения перед выборами".

В то же время, как указал собеседник агентства, адвокату Саркози Тьерри Эрзогу будет трудно защищать его на других процессах, учитывая, что ему также предстоит оспаривать свой собственный приговор по делу о прослушивании. "Это очень серьезное нарушение адвокатской тайны. Прослушивание телефона Эрзога и запись его разговоров с клиентом стали чрезвычайно серьезным посягательством на профессиональную тайну. Это расходится с принципами права и демократии", - подчеркнул Бело.

Процесс о коррупции

Парижский суд признал в понедельник Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-президент приговорен к 3 годам лишения свободы, двум условно и одному - тюремного заключения. Проходившие по этому же делу "о прослушивании телефонных разговоров" двое других подсудимых - Эрзог и Азибер - признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки.

Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в Княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало. Разрешение на прослушку разговоров экс-президента следователи получили в ходе другого разбирательства - начатого в 2013 году дела о возможном участии в финансировании предвыборной кампании Саркози в 2007 году Муаммара Каддафи.