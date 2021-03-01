В Госдепе указали, что США рассматривают ситуацию с Навальным как "неотложный приоритет"

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Власти США рассматривают ситуацию с Алексеем Навальным как "неотложный приоритет" для администрации, находятся в тесной координации с ЕС по этому вопросу. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы чрезвычайно тесно сотрудничаем с ЕС и более широким кругом наших партнеров <...> по вопросу прав человека в России, включая вопрос Навального и тех, кто был несправедливо задержан после его ареста", - утверждал Прайс. "Мы рассматриваем это как неотложный приоритет", - подчеркнул сотрудник Госдепа.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты намерены в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги. Таким образом она прокомментировала публикацию в газете The Washington Post​​​​​​, в которой говорилось, что США готовят санкции и другие меры в отношении РФ в связи с масштабной кибератакой на американские компьютерные сети, а также ситуацией вокруг Навального.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд оставил Навального под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.