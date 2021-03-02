Более 170 конгрессменов США направили Блинкену письмо о нарушении прав человека в Турции

ТАСС, 2 марта. Двухпартийная группа американских конгрессменов направила письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом обратить внимание на нарушения прав человека в Турции. Письмо, размещенное в понедельник на сайте конгрессмена Сета Мултона (демократ от штата Массачусетс), подписали более 170 американских законодателей.

"По мере того как администрация [президента США Джо] Байдена формулирует свою внешнюю политику в отношении Турции, мы просим вас обратить внимание на вызывающие тревогу нарушения прав человека, совершаемые при президенте [Турции] Реджепе Тайипе Эрдогане. <...> Президент Эрдоган и его Партия справедливости и развития использовали свои почти два десятилетия у власти, чтобы ослабить судебную систему Турции, поставить политических союзников на ключевые военные и разведывательные посты, подавить свободу слова и свободу печати и незаконно заключить в тюрьму политических оппонентов, журналистов и представителей меньшинств", - говорится в письме.

Конгрессмены заявили, что с 2016 года в Турции для подавления политической оппозиции были арестованы или посажены в тюрьму более 80 тыс. человек, а также закрыты более 1,5 тыс. неправительственных организаций. По их данным, среди арестованных - трое турецких граждан, работавших на Госдепартамент.

Подписавшие письмо законодатели выразили надежду, что Госдепартамент и Белый дом поднимут вопросы нарушения прав человека и "отступления от [принципов] демократии" в двухсторонних отношениях Вашингтона и Анкары. Конгрессмены обязались работать совместно с американскими дипломатами по данным вопросам.