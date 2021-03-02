Прокуратура штата Нью-Йорк начинает проверку в отношении губернатора

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Прокуратура штата Нью-Йорк получила разрешение на проведение расследования в отношении губернатора штата Эндрю Куомо по обвинениям в сексуальных домогательствах.

"Сегодня мы получили сопроводительное письмо, дающее нашему офису полномочия продвигаться с независимым расследованием по обвинениям в сексуальных домогательствах, выдвинутым в отношении губернатора Куомо", - написала в понедельник в Twitter генеральный прокурор штата Летиция Джеймс. Она также отметила, что после завершения расследования его результаты появятся в публичном доступе.

Ранее две бывшие подчиненные Куомо - Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан - выступили с утверждением, что подверглись сексуальным домогательствам с его стороны. Губернатор в обоих случаях это отрицает.

Беннет выступила с обвинениями в отношении Куомо в субботу, Бойлан - в декабре 2020 года. Это уже не первый скандал за последние месяцы, в котором замешан губернатор. Ранее федеральные власти США и прокуратура Бруклина начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа умерших от последствий заражения новым коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года.

В понедельник газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация губернатора пригласила адвоката Элкана Абрамовитца, специализирующегося на делах, которые связаны с должностными преступлениями. Как отмечает издание, адвокат подтвердил, что уже представляет губернатора по делу о сокрытии числа умерших от последствий заражения коронавирусом в домах престарелых. Куомо нанимал Абрамовитца в 2014 году после того, как губернатора заподозрили во вмешательстве в работу антикоррупционной комиссии штата. В тот раз дело было закрыто за отсутствием достаточной доказательной базы, за два года работы фирма, в которой работает Абрамовитц, получила от властей Нью-Йорка более $600 тыс.