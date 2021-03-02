Госдеп заявил, что США некатегоричны в отношении форм диалога с Ираном и готовы к встрече

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему готовы к встрече с Ираном, но некатегоричны в отношении того, как ее провести, после того, как Тегеран отклонил соответствующее предложение ЕС. Об этом заявил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Мы по-прежнему готовы участвовать в конструктивной дипломатии для достижения обоюдного возврата к соблюдению требований [ядерной сделки]", - отметил дипломат. По словам Прайса, возвращение США в сделку "не может состояться без обсуждения деталей между всеми сторонами". Он добавил, что США "готовы встретиться с Ираном" для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.

"Мы не придерживаемся догматов в отношении формы и формата этих переговоров", - добавил Прайс. Он подчеркнул, что "дипломатия остается самым эффективным средством", чтобы предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде 28 февраля заявил, что иранская сторона не считает нужным в текущих условиях проводить предложенную ЕС встречу по ядерной сделке с участием США. Хатибзаде добавил, что "на данный момент не произошло никаких изменений в подходе Вашингтона".