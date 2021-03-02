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Пандемия COVID-19

Президент Эквадора сообщил о назначении нового министра здравоохранения

По данным El Comercio, отставка предыдущего министра связана с общественной критикой плана вакцинации населения страны от коронавируса

БОГОТА, 2 марта. /ТАСС/. Родольфо Энрике Фарфан Хайме назначен новым министром здравоохранения Эквадора после отставки Хуана Карлоса Севальоса. Соответствующий указ в понедельник подписал президент южноамериканской республики Ленин Морено.

"Назначить Родольфо Энрике Фарфана Хайме министром здравоохранения", - говорится в документе, текст которого опубликовала на своем сайте газета El Comercio.

Севальос решил покинуть свой пост 26 февраля. По данным El Comercio, отставка министра связана с общественной критикой плана вакцинации населения страны от коронавируса.

Теги
ЭквадорПандемия COVID-19
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