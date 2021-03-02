США пообещали задействовать все инструменты против "несправедливых торговых практик" КНР

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Американские власти считают, что торговые практики Китая наносят ущерб технологическому преимуществу страны, и намерены использовать все инструменты для противодействия им. Об этом говорится в опубликованной в понедельник программе торговой политики президента США Джо Байдена.

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"Администрация Джо Байдена отмечает, что силовые, несправедливые торговые практики Китая вредят американским рабочим, угрожают нашему технологическому преимуществу, ослабляют устойчивость линий поставок, подрывают наши национальные интересы, - приводятся доводы в документе. - Противодействие вызову со стороны Китая требует всеобъемлющей стратегии и более систематического, а не фрагментарного подхода, как было в последнее время. Администрация Байдена проводит всеобъемлющий обзор торговой политики в отношении Китая".

"Администрация привержена задействованию всех доступных инструментов для реагирования на спектр китайских несправедливых практик, которые вредят американским рабочим и бизнесу. Такие наносящие ущерб действия Китая включают пошлины и нетарифные барьеры, использование принудительного труда, переизбыток мощностей во многих сферах, несправедливые субсидии", - утверждали американские власти.

Кроме того, США приписывают Китаю принудительные методы в "передаче технологий, незаконное приобретение американской интеллектуальной собственности и ограничения в цифровой экономике". В Вашингтоне намерены "работать с союзниками и партнерами" по данному вопросу.

Как заявила 22 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, нынешнее американское правительство решает, целесообразно ли сохранять таможенные пошлины, введенные в свое время бывшим президентом Дональдом Трампом на поставляемые Китаем в США товары и услуги.

Глава МИД, член Госсовета КНР Ван И ранее призвал власти США отменить повышенные ввозные пошлины на импорт из Китая и санкции против компаний и исследовательских структур для скорейшей нормализации двусторонних отношений.