США пообещали задействовать все инструменты против "несправедливых торговых практик" КНР

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Американские власти считают, что торговые практики Китая наносят ущерб технологическому преимуществу страны, и намерены использовать все инструменты для противодействия им. Об этом говорится в опубликованной в понедельник программе торговой политики президента США Джо Байдена.
"Администрация Джо Байдена отмечает, что силовые, несправедливые торговые практики Китая вредят американским рабочим, угрожают нашему технологическому преимуществу, ослабляют устойчивость линий поставок, подрывают наши национальные интересы, - приводятся доводы в документе. - Противодействие вызову со стороны Китая требует всеобъемлющей стратегии и более систематического, а не фрагментарного подхода, как было в последнее время. Администрация Байдена проводит всеобъемлющий обзор торговой политики в отношении Китая".
"Администрация привержена задействованию всех доступных инструментов для реагирования на спектр китайских несправедливых практик, которые вредят американским рабочим и бизнесу. Такие наносящие ущерб действия Китая включают пошлины и нетарифные барьеры, использование принудительного труда, переизбыток мощностей во многих сферах, несправедливые субсидии", - утверждали американские власти.
Кроме того, США приписывают Китаю принудительные методы в "передаче технологий, незаконное приобретение американской интеллектуальной собственности и ограничения в цифровой экономике". В Вашингтоне намерены "работать с союзниками и партнерами" по данному вопросу.
Как заявила 22 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, нынешнее американское правительство решает, целесообразно ли сохранять таможенные пошлины, введенные в свое время бывшим президентом Дональдом Трампом на поставляемые Китаем в США товары и услуги.
Глава МИД, член Госсовета КНР Ван И ранее призвал власти США отменить повышенные ввозные пошлины на импорт из Китая и санкции против компаний и исследовательских структур для скорейшей нормализации двусторонних отношений.