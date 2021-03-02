При обстреле хуситами саудовской территории пострадали пять мирных жителей

КАИР, 2 марта. /ТАСС/. По меньшей мере пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) территории Саудовской Аравии. Об этом сообщает во вторник Саудовское агентство печати со ссылкой на заявление Управления гражданской обороны королевства.

По его данным, выпущенный мятежниками снаряд разорвался на улице в одном из приграничных селений в провинции Джизан. В результате разлетевшимися осколками были ранены пятеро мирных жителей, в том числе трое саудовских подданных и двое проживающих в королевстве йеменцев. Все они получили ранения средней степени тяжести и были доставлены в больницу.

Отмечается, что при обстреле был нанесен ущерб двум домам и продовольственному магазину, также повреждены три автомобиля.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн.

Хуситы практически ежедневно осуществляют атаки против саудовского королевства, в том числе ракетные обстрелы и нападения при помощи заминированных беспилотников.