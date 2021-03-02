Reuters: США могут 2 марта ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Власти США 2 марта могут объявить о санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщает в понедельник со ссылкой на источники агентство Reuters.

По его данным, рестрикции будут введены в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act), а также в соответствии с двумя исполнительными указами. Один из них был подписан в марте 2014 года, после проведения в Крыму референдума о воссоединении с Россией, занимавшим на тот момент пост президента США Бараком Обамой. Этот документ предусматривает возможность введения санкций в отношении российских официальных лиц. Второй указ, от 2005 года, касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения.