Кабмин Японии одобрил соглашение о продлении условий содержания баз США в стране

ТОКИО, 2 марта. /ТАСС/. Правительство Японии одобрило соглашение о продлении на год условий распределения расходов на содержание военных баз США в стране. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что после этого документ был направлен на утверждение парламентом Японии.

В феврале правительства Японии и США договорились о продлении условий распределения расходов на содержание американских баз в стране до 31 марта 2022 года (окончание следующего финансового года в Японии). Как сообщил на пресс-конференции министр обороны Японии Нобуо Киси, расходы, которые понесет японская сторона в 2021 финансовом году, составят 201,7 млрд иен (около $1,9 млрд).

Расходы Японии на содержание американских военных баз в 2020 финансовом году (закончится 31 марта 2021 года) составят 199,3 млрд иен (более $1,8 млрд). Япония оплачивает все коммунальные расходы, связанные с этими объектами, а также выплачивает зарплату нанятому на месте персоналу.