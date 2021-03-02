Мэр Нью-Йорка считает, что губернатор должен уйти в отставку, если будет доказана его вина

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает, что губернатор одноименного штата Эндрю Куомо должен подать в отставку, если по результатам расследования подтвердятся выдвинутые в его адрес обвинения. Такое мнение градоначальник выразил в понедельник в эфире CNN.

"Я не представляю себе, как кто-либо может находиться у власти в роли губернатора, как он может пользоваться доверием людей, если он умышленно скрывал смерти тысячи наших пожилых людей <...>, - заявил де Блазио в ответ на соответствующий вопрос ведущего. - Тем более, если он подвергал сексуальным домогательствам женщин, находившихся в его подчинении. Это факты, которые говорят о твоей непригодности". На уточняющий вопрос о том, должен ли будет Куомо подать в отставку, если обвинения подтвердятся, мэр Нью-Йорка заявил: "Конечно".

Ранее две бывшие подчиненные Куомо - Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан - выступили с утверждением, что подверглись сексуальным домогательствам с его стороны. Беннет выступила с обвинениями в отношении Куомо в субботу, Бойлан - в декабре 2020 года. Губернатор в обоих случаях это отрицает. Кроме того, еще одна женщина, не входившая в штат администрации губернатора, в понедельник обвинила его в неподобающем поведении.

Это уже не первый скандал за последние месяцы, в котором замешан губернатор Нью-Йорка. Ранее федеральные власти США и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа умерших от последствий заражения новым коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года.