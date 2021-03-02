Американский постпред заявила, что США приходится работать с РФ, хотя она им не нравится

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Представителям американского руководства приходится искать дипломатический подход и работать с людьми, которые им не нравятся. Такое мнение в ответ на вопрос об отношениях с Россией выразила в понедельник в интервью телекомпании CNN новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Ведущий поинтересовался мнением нового постпреда США при всемирной организации касательно перспектив сотрудничества новой вашингтонской администрации с Москвой. "Несмотря на то, что между нами есть разногласия и иногда их трудно преодолеть, все равно приходится искать дипломатический подход, все равно приходится работать с людьми, с которыми ты можешь быть не согласен. Приходится работать с людьми, которые тебе не нравятся", - констатировала Томас-Гринфилд. "Если с ними не разговаривать, то куда-либо сдвинуться или чего-то добиться не получится", - отметила она.

По словам американского постпреда, есть сферы, в которых США "могут и должны работать с русскими". Так, по мнению Томас-Гринфилд, необходимо стремиться к сотрудничеству между двумя странами по вопросам борьбы с климатическими изменениями и создания гуманитарных коридоров в Сирии.

Ранее новый американский постпред при ООН на пресс-конференции заявила, что США и Россия работают "вместе в Совете Безопасности, чтобы нести мир, безопасность и процветание миру". Дипломат также отметила, что уже встречалась со своим российским коллегой Василием Небензей в пятницу, 26 февраля, и с нетерпением ждет совместной работы с ним.

В феврале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что Томас-Гринфилд может рассчитывать на самое благоприятное отношение с российской стороны, и добавил, что двум странам "необходимо находить общую позицию, даже если столицы иногда расходятся по разным вопросам".