Оппозиция устраивает митинг у парламента в Тбилиси с требованием освободить депутата Мелию

ТБИЛИСИ, 2 марта. /ТАСС/. Представители оппозиционных партий Грузии, а также их сторонники проводят акцию протеста в Тбилиси у стен парламента с требованием освободить депутата, председателя партии "Единое национальное движение" Нику Мелию. Об этом во вторник сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

"Девизом сегодняшней акции является "Услышь глас народа". Они [депутаты] должны почувствовать дискомфорт, войти в парламент пешком, без машины и услышать что думает о них народ", - сказал журналистам один из лидеров "Национального движения" Георгий Барамидзе.

Митингующие с раннего утра расположились у входов в парламент. Как заявляют протестующие, они не собираются блокировать законодательный орган и дадут депутатам попасть туда, но без автомобилей, пешком. У парламента находятся и усиленные наряды полиции. Ситуация на митинге спокойная, однако время от времени происходят небольшие стычки с правоохранителями, которым уже пришлось задержать одного человека.

Акции протеста в Грузии проходят с 23 февраля, когда был арестован Мелия. У главного входа в парламент разбиты до 20 палаток. 5 марта у митингующих запланирован пикет Дома правительства, 9 марта - акция протеста у здания МВД, 11 марта - у здания Тбилисского городского суда, а 13 марта оппозиционеры вновь соберутся у парламента и проведут масштабный митинг.

Сотрудники МВД Грузии утром 23 февраля арестовали Мелию, находившегося в офисе партии в Тбилиси с 16 февраля. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование. Действия властей вызвали озабоченность у Госдепа США, американских конгрессменов, ООН, а также отдельных евродепутатов. Находящийся в Тбилиси с официальным визитом глава Евросовета Шарль Мишель в понедельник устроил встречу властей с представителями оппозиции для разрешения кризиса.

Решение суда об аресте Мелии стало причиной политического кризиса в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день полицейские впервые пришли арестовывать Мелию, однако тогда сторонники "Единого национального движения" не пропустили их в здание.