В Токио приветствуют отправку корабля ВМС Франции к берегам Японии

ТОКИО, 2 марта. /ТАСС/. Правительство Японии приветствует отправку фрегата ВМС Франции к берегам страны для осуществления патрулирования. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

"Мы приветствуем отправку фрегата ВМС Франции, который будет осуществлять патрулирование у берегов нашей страны, включая зону Восточно-Китайского моря", - подчеркнул глава ведомства. Он также отметил, что, по его мнению, страны Европы проявляют все большую заинтересованность происходящим в Индо-Тихоокеанском регионе, в связи с чем Япония готова развивать сотрудничество с ними в этой сфере.

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что 18 февраля два корабля ВМС Франции - вертолетоносец Tonnerre и фрегат Surcouf - отправились из средиземноморского порта города Тулон для участия в совместных с ВМС Японии и США учениях, которые пройдут в Тихом океане в мае текущего года.