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СК Белоруссии передал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию Тихановской

Лица из ближайшего окружения бывшего кандидата в президенты готовились к захвату зданий в Гомеле, сообщили в Следственном комитете Белоруссии
Светлана Тихановская EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Светлана Тихановская
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, находящейся за пределами страны. Об этом сообщило во вторник следственное ведомство республики.

"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - отметили в СК.  

Как уточнили в ведомстве, лица из ближайшего окружения Тихановской готовились к захвату зданий в Гомеле. "По данным следствия, сотрудниками ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией - прим. ТАСС) проводились оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление ряда лиц, занимавшихся организацией массовых беспорядков во время выборов. Правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий в Гомеле", - говорится в сообщении.

"С целью планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская. С ее участием обсуждался план по организации массовых беспорядков, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. По результатам расследования фигурантам предъявлено обвинение. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - проинформировало ведомство.

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