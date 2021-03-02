Медведчук заявил, что СБ Украины до сих не предоставила доказательств для введения санкций

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Служба безопасности Украины до сих пор не предоставила общественности доказательств для введения санкций против него и не вручала ему никаких обвинительных документов.

"Сегодня СБУ занимается фальсификацией данных и доказательств, и нам это тоже известно, потому что мир не без добрых людей. Но то, что власть готова идти дальше по беспределу - я это вижу", - сказал он в интервью BBC, опубликованном во вторник.

По словам Медведчука, власть до сих пор не представила общественности официальных документов, которые могли бы свидетельствовать о сути обвинений в финансировании терроризма против него. Политик также подчеркнул, что ему не известно ни о каком производстве, которое велось бы в его отношении СБУ. На допросы ни его, ни его супругу не вызывали, никаких документов для ознакомления не предоставляли, добавил он.

На вопрос BBC, причастен ли сам Медведчук и связанные с ним структуры к финансированию терроризма, политик ответил отрицательно, а обвинения СБУ и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в подобном назвал "бредом" и "провокацией", имеющими целью вынудить его прекратить политическую деятельность или покинуть страну. Медведчук подчеркнул, что "никогда структуры, которые находятся в собственности его семьи" не имели никаких дел со структурами на неконтролируемых территориях Луганской и Донецкой областей, что указано в качестве формального основания для санкций. В частности, по словам политика, Новошахтинский НПЗ, указанный в декларации в качестве собственности его жены, "никогда не поставлял никакие нефтепродукты или другие продукты, которые на нем производятся, на территорию Луганской и Донецкой области, не контролируемые Украиной.

Медведчук также заявил, что ни при каких обстоятельствах не покинет Украину. "Политическую деятельность надо продолжать в той стране, в которой она имеет значение. Я не собираюсь продолжать политическую деятельность из-за рубежа, я буду ее продолжать в Украине", - сказал политик. Он подтвердил, что будет продолжать свою деятельность, что бы ни случилось.

Оппозиционный политик добавил, что готов к возможному задержанию и аресту. "Когда вы задаете такой вопрос (о возможности ареста и задержания - прим. ТАСС), как я могу сказать, что доказательства [против меня] не будут сфальсифицированы?" - подчеркнул Медведчук.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях сроком на три года против 19 компаний и восьми физических лиц, включая главу политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жену, а также пять граждан России. 2 февраля Зеленский также ввел в действие санкции против телеканалов "112 Украина", Newsоne и ZIK, а также их владельца, депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Все эти санкции, заявили в СНБО, введены в рамках уголовного дела о финансировании терроризма.