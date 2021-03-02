Правящий блок Армении заявил о готовности обсудить выборы с оппозицией

ЕРЕВАН, 2 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя Национального собрания Армении, представитель правящего блока "Мой шаг" Ален Симонян не исключил, что между властями и руководителем оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном может состояться обсуждение по вопросу внеочередных парламентских выборов. Об этом передает агентство Арменпресс .

"Я не исключаю, что такая беседа может состояться. Это может быть встреча, может быть иной формат, но я не исключаю это и жду этого", - цитирует агентство слова Симоняна о возможности обсуждения вопроса о внеочередных выборах с лидером оппозиционной фракции. Ален Симонян является членом правления партии премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор", входящей в правящий блок "Мой шаг".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Он повторил это предложение, выступая в понедельник на митинге своих сторонников в Ереване. Партия премьера Пашиняна "Гражданский договор" также заявляет о готовности к досрочным выборам в республике - однако лишь в том случае, если начальник Генштаба Оник Гаспарян уйдет в отставку.

Оппозиция отвергла условия Пашиняна и правящего блока. Она требует немедленного ухода премьера и выступает против отставки главы Генштаба.

25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и его правительства. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить Гаспаряна. В субботу президент Армен Саркисян вернул премьеру предложение об увольнении начальника Генштаба ВС. Премьер повторно направил свое предложение президенту. Теперь Саркисян в трехдневный срок должен подписать указ или же оспорить его в Конституционном суде.