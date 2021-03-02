Правящий блок Армении заявил о готовности обсудить выборы с оппозицией

ЕРЕВАН, 2 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя Национального собрания Армении, представитель правящего блока "Мой шаг" Ален Симонян не исключил, что между властями и руководителем оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном может состояться обсуждение по вопросу внеочередных парламентских выборов. Об этом передает агентство Арменпресс.
"Я не исключаю, что такая беседа может состояться. Это может быть встреча, может быть иной формат, но я не исключаю это и жду этого", - цитирует агентство слова Симоняна о возможности обсуждения вопроса о внеочередных выборах с лидером оппозиционной фракции. Ален Симонян является членом правления партии премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор", входящей в правящий блок "Мой шаг".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Он повторил это предложение, выступая в понедельник на митинге своих сторонников в Ереване. Партия премьера Пашиняна "Гражданский договор" также заявляет о готовности к досрочным выборам в республике - однако лишь в том случае, если начальник Генштаба Оник Гаспарян уйдет в отставку.
Оппозиция отвергла условия Пашиняна и правящего блока. Она требует немедленного ухода премьера и выступает против отставки главы Генштаба.
25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и его правительства. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить Гаспаряна. В субботу президент Армен Саркисян вернул премьеру предложение об увольнении начальника Генштаба ВС. Премьер повторно направил свое предложение президенту. Теперь Саркисян в трехдневный срок должен подписать указ или же оспорить его в Конституционном суде.