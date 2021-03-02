Лукашенко назвал "выдумками" 70% того, что писали про его встречу с Путиным в Сочи

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на его встрече с российским лидером в Сочи 22 февраля были подвергнуты ревизии буквально все вопросы отношений двух стран. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА .

Дорожные карты, газ и вакцины от коронавируса. О чем говорили в Сочи Путин и Лукашенко

"Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 - это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений", - сказал Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась 22 февраля в Сочи. В ходе открытой части лидеры двух стран обсудили в том числе поставки российской вакцины от коронавируса в Белоруссию, промышленную кооперацию, а также констатировали, что имеющиеся у Москвы и Минска инструменты взаимодействия работают хорошо. Кроме того, российский президент пригласил своего белорусского коллегу после рабочих переговоров покататься на горных лыжах. 23 февраля лидеры провели телефонный разговор.

После пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал встречу полезной, своевременной, конструктивной и откровенной.

Отношения России и Белоруссии

Кроме того, Лукашенко считает нецелесообразным слияние Белоруссии и России с созданием единых органов управления.

"Мы - суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления, - сказал Лукашенко, - Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно".

Лукашенко пояснил, что "белорусы живут в своей квартире". " Существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий", - добавил он.

По словам Лукашенко, у Белоруссии и России практически одинаковый уровень развития по различным направлениям, и если страны захотят, то смогут выстроить такую систему взаимоотношений. "И мы очень многое сделали для этого. Мы просто об этом не говорим. Ведь у нас люди имеют равные возможности. Как бы ни было сложно, субъекты хозяйствования понимают на переговорах друг друга, многого достигли", - подчеркнул он.

Лукашенко неоднократно заявлял, что существующая система органов Союзного государства России и Белоруссии на данный момент не выработала свой ресурс, и выступал против создания новых структур.

Высшим органом Союзного государства является Высший госсовет, в состав которого входят главы государств и правительств России и Белоруссии, а также руководители палат их парламентов. Исполнительный орган - Совет министров, в который входят главы правительств и ряд представителей министерств двух стран. Также функционирует Парламентское собрание Союзного государства.