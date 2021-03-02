Глава МИД Узбекистана надеется на полноформатный визит президента в Москву в 2021 году

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Узбекистан надеется, что готовящийся визит президента республики Шавката Мирзиёева в Россию состоится в очном формате в 2021 году. Об этом заявил во вторник глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Конечно, в повестке дня двухсторонних отношений самый главный вопрос - визит [президента Узбекистана в РФ] <...>. Мы бы хотели, чтобы это были личные встречи, полноформатный визит. В этой связи мы будем смотреть и дополнительно консультироваться с вами. У нас тут еще накладка, президентские выборы в октябре. Если до этого мы не успеем [организовать визит], то есть предложение сразу после президентских выборов первый визит сделать", - сказал он.

Он также отметил, что достаточно низкие показатели заражений коронавирусом в Узбекистане позволяют обсуждать возобновление двустороннего сотрудничества на отдельных направлениях. "Что касается взаимоотношений с соседями, они действительно были несколько приостановлены. Но тем не менее сейчас мы все это приоткрываем и будем все восстанавливать", - добавил он.

Кроме того, глава МИД Узбекистана обратил внимание, что политическая ситуация в регионе развивается динамично. "Я готов поделиться с вами нашими оценками с точки зрения отношений с соседними государствами, с точки зрения ситуации в соседнем Афганистане, - обратился он к Лаврову. - Как нам представляется, более отчетливо вырисовывается возможность нашего взаимодействия на афганском направлении и в целом в регионе".