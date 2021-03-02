Минобороны Белоруссии и РФ подписали программу стратегического партнерства на пять лет

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Программа стратегического взаимодействия между белорусским и российским военными ведомствами впервые подписана на ближайшие пять лет. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов после совещания у президента страны.

"Мы впервые подписали программу стратегического партнерства между министерствами обороны Республики Беларусь и Российской Федерации на пять лет. Эта программа позволит четко выстраивать перспективу и развивать наше сотрудничество с Российской Федерацией", - приводятся его слова в Telegram-канале пресс-службы Минобороны.

Воинов напомнил, что в ходе недавнего Всебелорусского народного собрания было четко объявлено, что "Российская Федерация - стратегический союзник для Республики Беларусь". "Естественно, это касается в полной мере и военной области, поэтому сегодня главе государства было доложено текущее состояние сотрудничества, перспективы его развития, и в целом обстановка, которая складывается в отношении сотрудничества с Российской Федерацией", - сказал представитель белорусского Минобороны.

Воинов сообщил, что на сегодняшний день план международного сотрудничества с Российской Федерацией между министерствами обороны включает "более 160 мероприятий, из которых 40% это мероприятия практической направленности". "Также особенностью плана сотрудничества между нашими ведомствами в этом году является практическая направленность взаимодействия между родами войск и специальными войсками, где четко выделены подразделения сухопутных войск, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сил специальных операций и воздушно-десантных войск наших стран", - заявил глава департамента Минобороны Белоруссии.