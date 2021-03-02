БЕЛГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич предложил провести саммит примирения между Сербией и Боснией и Герцеговиной (БиГ). С таким заявлением сербский лидер выступил во вторник в Сараево после передачи БиГ 5 тыс. вакцин AstraZeneca.

"Я предложил провести большой саммит между Сербией и Боснией и Герцеговиной, саммит сотрудничества, примирения, открытости, чтобы посмотреть, как открыть границы друг другу, чтобы мы могли увеличивать товарооборот и увеличивать зарплаты наших граждан. Мы нужны друг другу, потому что мы живем рядом, и у нас нет никого ближе, мы нужны друг другу и опираемся друг на друга. Мы, балканские народы, только сами себе можем помочь, вместе мы можем развиваться намного быстрее. Это будет политикой Сербии", - заявил Вучич.

В свою очередь председатель Президиума БиГ Милорад Додик поблагодарил сербского лидера и приветствовал инициативу саммита. Хорватский член Президиума БиГ Желько Комшич и боснийский член Президиума БиГ Шафик Джаферович также поддержали инициативу саммита, направленного на увеличение солидарности.

"Мы должны начать диалог на основах солидарности и международного права. Босния и Герцеговина выступает за это. Пусть все уровни власти взаимодействуют в интересах процветания наших народов. Сегодняшний приезд Вучича в Сараево - не только передача вакцин, это нечто большее, однажды мы должны начать потепление отношений", - заявил Шафик Джаферович.

Предполагается, что саммит пройдет через три месяца в Белграде.

После распада Югославии и последовавшей Боснийской войны отношения между Белградом и Сараево десятилетиями оставались напряженными. Боснийская война (1992-1995) - самый кровопролитный в Европе межэтнический конфликт со времен Второй мировой войны на территории Республики Босния и Герцеговина между вооруженными формированиями сербов, мусульман-автономистов, боснийских мусульман и хорватов. Общее число погибших составило порядка 100-110 тысяч человек, число беженцев превысило 2,2 млн.