Лукашенко заявил, что никакого трансфера власти в Белоруссии быть не может

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никакого трансфера власти в республике быть не может и эта тема не обсуждалась на переговорах в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

"Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по конституции и закону", - сказал Лукашенко во вторник на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества, сообщает президентская пресс-служба. - Конституцию мы примем, как я говорил, в январе - феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти".

Лукашенко отметил, что тема "трансфера власти" в Белоруссии на переговорах в Сочи не обсуждалась, как уже успели написать в некоторых средствах массовой информации. По его словам, внутренняя политика Белоруссии - это дело исключительно самой Белоруссии. "Поэтому ни о каком трансфере власти мы даже не говорили. Это было бы даже неприлично со стороны хозяина этой встречи. Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело. Вот внешнюю политику, о чем мы договаривались, мы будем координировать, как сейчас", - добавил белорусский лидер.

В феврале Лукашенко заявлял, что считает целесообразным совместить референдум по изменению конституции с выборами депутатов местных Советов, которые должны пройти не позднее 18 января 2022 года.