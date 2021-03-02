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Политический кризис в Армении
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Президент Армении не стал утверждать повторное предложение Пашиняна уволить главу Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN
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Президент Армении Армен Саркисян
© EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN

ЕРЕВАН, 2 марта. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян во вторник принял решение не подписывать повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна и решил обратиться в Конституционный суд с просьбой рассмотреть закон от "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года. Об этом говорится в заявлении президентского аппарата.

"Президент республики считает безотлагательным разрешение политического кризиса, связанного с увольнением начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Президент республики принял решение не подписывать проект указа. При этом, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 конституции, президент обратится в КС просьбой определить вопрос о соответствии конституции закона "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года", - говорится в заявлении аппарата президента. 

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АрменияСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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