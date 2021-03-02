Оппозиция собралась у парламента Абхазии после поездки в Грузию экс-помощника президента

СУХУМ, 2 марта. /ТАСС/. Представители оппозиционной организации ветеранов войны "Аруаа" собрались во вторник у здания парламента на площади Свободы в Сухуме после информации о поездке бывшего помощника президента Абхазии Бинура Квирая в Грузию, передает корреспондент ТАСС.

"Здесь [у здания парламента] собрались около 150 человек", - сообщил ТАСС сотрудник милиции, находящийся у здания парламента.

В соцсетях Абхазии в понедельник было размещено видео, на котором Квирая в ходе застолья произносит тост в честь Давида Кварацхелия, воевавшего против абхазского народа, называя его своим другом, и заявляет о готовности заложить парк в его честь. В пресс-службе президента Абхазии Аслана Бжании во вторник заявили, что Квирая 19 февраля сложил полномочия помощника главы республики, и никто не давал ему поручений вести переговоры с властями Грузии.

В службе госбезопасности Абхазии ТАСС уточнили, что видео, распространенное в сети, было снято еще в прошлом году в селе Скурча Очамчырского района Абхазии.

Член высшего совета "Аруаа" Темур Надарая призвал президента Абхазии выразить свою позицию, представители оппозиции выбирают делегатов для встречи с Бжанией. "Мы защитили нашу страну, она признана великой Россией и рядом других стран, и только с ними нужно развивать какие-либо отношения. С вражеской Грузией мы не можем иметь никаких отношений, пока она нас не признает", - сказал на стихийном митинге председатель организации ветеранов войны Тимур Гулиа.