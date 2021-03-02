Тихановская пообещала, что у Белоруссии останутся прекрасные отношения с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 2 марта. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что Белоруссия сохранит прекрасные отношения с Россией. Такое заявление она сделала во вторник в ходе транслировавшегося онлайн интервью в финском Институте внешней политики. Тихановская на четыре дня приехала в Хельсинки, где встретится с высшим руководством Финляндии - президентом Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин и главой МИД Пеккой Хаависто.

"У нас будут прекрасные отношения с Россией. Но они будут прозрачными и понятными для всех сторон. Мы соседи и всегда будем вместе, мы должны найти способы взаимодействия в будущем", - подчеркнула она. Тихановская заявила также, что будет обсуждать с финскими властями возможную роль Финляндии в качестве посредника на переговорах оппозиции с белорусскими властями.

Ранее в Следственном комитете Белоруссии сообщили, что направили в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию Тихановской, находящейся за пределами страны. В посольстве Белоруссии в Финляндии ТАСС пока не стали комментировать это, а также то, когда такой запрос может поступить в Финляндию. Вопрос ТАСС, направленный для Тихановской во время онлайн-интервью, также остался без ответа.