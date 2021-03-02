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Политический кризис в Армении

Оппозиция Армении потребовала срочной встречи с президентом из-за решения о главе Генштаба

Движение "Спасение Родины" считает крайне тревожной опубликованную позицию президента Саркисяна об отставке начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, говорится в заявлении объединенной оппозиции
Лидер партии "Движение за спасение родины" Вазген Манукян (в центре) Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС
Описание
Лидер партии "Движение за спасение родины" Вазген Манукян (в центре)
© Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

ЕРЕВАН, 2 марта. /ТАСС/. Оппозиционное "Движение за спасение родины" требует срочной встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном в связи с его решением не оспаривать в Конституционном суде предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом говорится в заявлении объединенной оппозиции.

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"Движение "Спасение Родины" считает крайне тревожной опубликованную сегодня позицию президента Саркисяна об отставке начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) Армении Оника Гаспаряна. В распространенном сообщении глава государства обходит стороной вопрос об обжаловании соответствующего предложения Никола Пашиняна в Конституционном суде. Исходя из вышеизложенного, представители движения требуют срочной встречи с президентом", - говорится в заявлении.

Во вторник президент Армении Армен Саркисян принял решение не подписывать повторное предложение премьера Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС. Президент, однако, направил в Конституционный суд на рассмотрение не предложение Пашиняна, а закон "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года", в котором говорится, что глава кабмина имеет права предложить уволить представителя высшего командного состава ВС без представления причин. Это означает, что если Саркисян до 3 марта включительно не направит в КС именно предложение Пашиняна, то начальник Генштаба автоматически отправится в отставку.

Теги
АрменияСаркисян, Армен ВардановичПолитический кризис в Армении
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