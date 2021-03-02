Оппозиция Армении потребовала срочной встречи с президентом из-за решения о главе Генштаба

ЕРЕВАН, 2 марта. /ТАСС/. Оппозиционное "Движение за спасение родины" требует срочной встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном в связи с его решением не оспаривать в Конституционном суде предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом говорится в заявлении объединенной оппозиции.

"Движение "Спасение Родины" считает крайне тревожной опубликованную сегодня позицию президента Саркисяна об отставке начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) Армении Оника Гаспаряна. В распространенном сообщении глава государства обходит стороной вопрос об обжаловании соответствующего предложения Никола Пашиняна в Конституционном суде. Исходя из вышеизложенного, представители движения требуют срочной встречи с президентом", - говорится в заявлении.

Во вторник президент Армении Армен Саркисян принял решение не подписывать повторное предложение премьера Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС. Президент, однако, направил в Конституционный суд на рассмотрение не предложение Пашиняна, а закон "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года", в котором говорится, что глава кабмина имеет права предложить уволить представителя высшего командного состава ВС без представления причин. Это означает, что если Саркисян до 3 марта включительно не направит в КС именно предложение Пашиняна, то начальник Генштаба автоматически отправится в отставку.