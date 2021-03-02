США вводят санкции против семи должностных лиц РФ в связи с ситуацией вокруг Навального

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят санкции в отношении семи высокопоставленных должностных лиц России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом сообщила во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

"Сегодня в рамках решительной реакции [американских] ведомств на отравление и лишение свободы оппозиционера Алексея Навального министерство финансов вводит санкции против семи должностных лиц высокого ранга российского правительства. В рамках этих мер Минфин присоединяется к Госдепартаменту и министерству торговли, а также нашим международных партнеров", - сказала она.

Представитель администрации напомнила, что включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами. Кроме того, продолжила представитель исполнительной ветви власти, против иностранных граждан, которые "участвуют в существенных сделках" с этими должностными лицами, могут быть также введены рестрикции.

Она сравнила приписываемое российским властям отравление Навального с ситуацией вокруг бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.

Представители администрации во время брифинга отказались уточнять, в отношении кого именно вводятся санкции.

Ограничения на экспорт в Россию

США ужесточают ограничения на экспорт в Россию, вносят в черный список 14 организаций.

"Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре [список официальных документов правительства США] список из 14 организаций, в отношении которых [будут действовать] наибольшие ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, одна является государственным исследовательским институтом, - сказал он. - Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики".

Чиновник не стал уточнять, в отношении каких конкретно организаций вводятся ограничения.

По словам представителя администрации, фигуранты списка якобы вовлечены в производство "биологических агентов". Рестрикции будут касаться вопросов экспорта, реэкспорта и передачи технологий. "Что касается нашей лицензионной политики [выдачи американских лицензий], то в отношении них будет действовать презумпция отказа", - добавил он.

По словам чиновника, "есть также дополнительные меры, которые будут подготовлены". В качестве основания американские власти ссылаются на закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

Как заявил ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва на основе принципа взаимности отреагирует на объявление Вашингтоном антироссийских санкций.

О ситуации вокруг Навального

20 августа прошлого года Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по этому делу.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.