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США пригрозили новым ответом в ближайшие недели на "дестабилизирующие действия России"

Какие действия приписываются Москве и в каких областях готовится ответ, в Вашингтоне не уточнили

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Американская администрация в ближайшие несколько недель примет дополнительные меры против Москвы по итогам обзора "дестабилизирующих действий" РФ по четырем направлениям, который проводят американские спецслужбы. Об этом заявил во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном решению Вашингтона ввести санкции в отношении Москвы в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, представитель американской администрации высокого ранга.

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По его словам, президент Джо Байден ранее "давал понять, что США также дадут ответ на целый ряд дестабилизирующих действий России". Ведущий брифинга пояснил, что по указанию американского лидера спецслужбы США проводят обзор, касающийся "четырех таких сфер", и администрация планирует "дать ответ по каждой из них в ближайшие недели". "Сегодня - первый такой ответ, и за ним последуют другие [меры]", - пояснил он.

Какие действия приписываются России и в каких областях США намерены "дать ответ", чиновник не уточнил.

Отношения с Россией

Администрация Байдена стремится к тому, чтобы связи России и США были стабильными и предсказуемыми, однако не намерена производить их перезагрузку, заявил чиновник.

"Я думаю, что мы, конечно же, ожидаем, что эти отношения [с Москвой] будут продолжать представлять собой вызов, и мы к нему готовы. Наша цель - иметь отношения с Россией, которые были бы предсказуемыми и стабильными", - сказал он.

"Учитывая поведение России в прошедшие несколько месяцев и лет, существуют, без сомнения, также и враждебные элементы [в отношениях], и мы не будем закрывать на это глаза. США не стремятся ни к перезагрузке отношений с Россией, ни к эскалации", - отметил представитель администрации.

Теги
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