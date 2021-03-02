ЕС и США ввели новые санкции против России из-за ситуации с Навальным

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Европейский союз и США во вторник официально ввели против России новые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Под европейские ограничения подпали четыре россиянина, под американские - семь человек и 14 организаций, только часть из которых являются российскими.

ТАСС собрал главное, что известно о новых санкциях.

Кто в европейском списке

Новые ограничения коснутся главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, командующего Росгвардией Виктора Золотова, руководителей Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры Александра Калашникова и Игоря Краснова. Всем им запрещен въезд в ЕС, а также хранение средств в банках стран сообщества.

Это первые санкции, которые были введены против России в рамках нового механизма, предполагающего меры за нарушения прав человека. Ранее подобные ограничения вводились в рамках либо общих санкций в отношении отдельных стран, либо так называемых специальных механизмов, например, за применение химического оружия.

15 октября 2020 года Евросоюз уже включил в санкционный список, связанный с ситуацией с Навальным, директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Американские санкции

Списки лиц и организаций, против которых ввели санкции США, пока не опубликованы. В американской администрации уточнили, что речь идет о "семи должностных лицах высокого ранга" в российском правительстве.

Кроме того, по имеющимся данным, речь идет о девяти российских, трех германских и одной швейцарской организациях, а также одном "государственном исследовательском институте", в отношении которых будут действовать "наибольшие ограничения в рамках экспортных норм".

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американские санкции будут сопоставимы с мерами, принятыми Евросоюзом.

Реакция России

Москва уже пообещала ответить на новые санкции Евросоюза и США. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что реакция будет основана на принципе взаимности.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко отмечал, что решение Европейского союза одобрить очередные ограничительные меры не стало для Москвы сюрпризом. Он назвал подобные действия тупиковым путем, разрушающим двусторонние отношения и не отвечающим интересам самих европейских стран.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что введение Евросоюзом персональных санкций против граждан России "абсолютно противоправно, равно как и бесполезно". По его словам, это "очередной шаг в цепи провокаций", создающих фон для политики сдерживания Москвы.

Ситуация с Навальным