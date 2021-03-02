СМИ: покупка российской вакцины привела к разногласиям в правительстве Словакии

ПРАГА, 2 марта. /ТАСС/. Покупка Словакией российской вакцины против коронавируса "Спутник V" привела к серьезным разногласиям в правительстве республики, сформированном возглавляемой премьер-министром Игорем Матовичем правоцентристской партией "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), правоцентристским политическим движением "МЫ СЕМЬЯ", либеральной партией "Свобода и солидарность" и основанной экс-президентом Словакии Андреем Киской (2014-2019 годы) либерально-консервативной партией "За людей". Об этом сообщил во вторник словацкий телеканал TA3 .

Вице-премьер и лидер "За людей" Вероника Ремишова заявила, что ее партия рассматривает возможность выхода из состава правительственной коалиции. Вакцина, как сказала она, была куплена по требованию Матовича, проигнорировавшего решение правительства от середины февраля, согласно которому в республике должны использоваться только препараты, зарегистрированные в Евросоюзе.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, представляющий в кабмине партию "Свобода и солидарность", выступил с критикой того, что премьер в понедельник лично встречал в аэропорту города Кошице первую партию "Спутника V", доставленную спецбортом национальных ВВС из Москвы. Российскую вакцину он назвал "инструментом в гибридной войне". "Этот политический инструмент "Спутник V" разделяет нас [жителей Словакии] дома, разделяет нас [жителей стран Запада] за рубежом. С помощью данного инструмента Евросоюз представляется как нечто, терпящее неудачу", - сказал Корчок.

Глава МИД заверил, что произведенная по указанию премьера покупка российской вакцины не отражает изменения политической линии Словакии, которая является активным членом НАТО и Евросоюза. Корчок в связи с получением республикой "Спутника V" намерен встретится с премьером и президентом республики Зузаной Чапутовой.

Между тем глава правительства настаивает на необходимости "Спутника V" для Словакии, эпидемическая ситуация в которой ухудшается из-за быстрого распространения новых штаммов коронавируса. Матович подчеркивает, что ожидал от партий-партнеров, опирающихся на поддержку значительно меньшей части населения, чем возглавляемая им ОЛНЛ, негативную реакцию на покупку российского препарата. Их позицию он назвал безответственной и являющейся проявлением политического популизма, так как она ставит идеологию выше основного национального интереса в период пандемии - заботы о здоровье и сохранении жизни словаков. "Разрешение на использование в стране "Спутника V" дал Минздрав, который, согласно действующему законодательству, в экстренных ситуациях может позволить применять лекарства, незарегистрированные в Евросоюзе. Ныне сложилась как раз такая ситуация", - отметил премьер.