В ФБР расценили штурм Конгресса США как акт внутреннего терроризма

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассматривает произошедший 6 января штурм Капитолия как акт внутреннего терроризма, в рамках расследований было арестовано порядка 270 подозреваемых. Об этом заявил во вторник директор ФБР Кристофер Рей, выступая на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США.

"Этот штурм был простым и понятным актом преступного поведения, и это поведение мы - ФБР - считаем внутренним терроризмом. Этому нет места в нашей демократии, и толерантное отношение к этому стало бы насмешкой над верховенством закона в нашей стране", - отметил он.

"Мы выявили сотни подозреваемых лиц, начали сотни расследований во всех наших 56 региональных отделениях, кроме одного, и из тех, чья личность была установлена, на сегодняшний день арестованы уже более 270 человек. Более 300, если включить в список наших партнеров [в рамках межведомственных усилий]", - отметил руководитель главного контрразведывательного ведомства США.

"ФБР стремится довести дело до конца", независимо от того, сколько ресурсов оно потребует, добавил он. Директор ФБР подчеркнул, что внутренний терроризм "остается главной проблемой" и "опасной угрозой" для страны. "Как граждане, мы все жертвы штурма 6 января", - считает Рей.

6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.