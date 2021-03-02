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Кризис в Белоруссии

Финский президент обсудил с Тихановской роль ОБСЕ в урегулировании ситуации в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии также встретится в Хельсинки с премьер-министром Санной Марин и главой МИД Пеккой Хаависто

ХЕЛЬСИНКИ, 2 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской сложившуюся в Белоруссии ситуацию и возможности ОБСЕ по организации диалога властей и оппозиции. Об этом во вторник сообщила канцелярия финского лидера.

"У нас была интересная дискуссия о текущей ситуации в Белоруссии. Обсуждались, в частности, возможности ОБСЕ по продвижению на пути налаживания внутреннего диалога в Белоруссии", - приводит канцелярия слова Ниинистё.

Тихановская 1 марта на четыре дня приехала в Хельсинки, где встретится также с премьер-министром Санной Марин и главой МИД Пеккой Хаависто.

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Ниинистё, СаулиБелоруссияФинляндияКризис в Белоруссии
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