Финский президент обсудил с Тихановской роль ОБСЕ в урегулировании ситуации в Белоруссии

ХЕЛЬСИНКИ, 2 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской сложившуюся в Белоруссии ситуацию и возможности ОБСЕ по организации диалога властей и оппозиции. Об этом во вторник сообщила канцелярия финского лидера.

"У нас была интересная дискуссия о текущей ситуации в Белоруссии. Обсуждались, в частности, возможности ОБСЕ по продвижению на пути налаживания внутреннего диалога в Белоруссии", - приводит канцелярия слова Ниинистё.

Тихановская 1 марта на четыре дня приехала в Хельсинки, где встретится также с премьер-министром Санной Марин и главой МИД Пеккой Хаависто.