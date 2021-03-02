Минфин США опубликовал список россиян, против которых вводятся санкции из-за Навального

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального среди прочих директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

Кроме того, санкции были введены в отношении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова.

Американские власти также ввели санкции против 33-го Центрального научно-исследовательского института и 27-го Научного центра Минобороны, а также российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

В техническом документе ведомства также фигурируют "Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное разведывательное управление [ныне Главное управление Генштаба ВС РФ]", которых Вашингтон ранее уже включил в свой черный список, но по иным основаниям.