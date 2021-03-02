Роухани назвал отмену санкций США единственным способом сохранить ядерную сделку

ТЕГЕРАН, 2 марта. /ТАСС/. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе не подлежит обсуждению, и единственным способом сохранить его является отмена санкций со стороны США. Об этом заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Ядерная сделка не подлежит повторному обсуждению, и единственный способ сохранить ее - это отмена санкций со стороны США", - цитирует иранского политика агентство ISNA.

Он добавил, что "сокращение Ираном выполнения своих обязательств стало следствием выхода США из ядерной сделки и невыполнения своих обещаний Европой". "Приостановка добровольного исполнения дополнительного протокола со стороны Тегерана осуществлена в рамках принятого Меджлисом (парламентом Ирана - прим. ТАСС) закона, но сотрудничество иранской стороны и МАГАТЭ [Международного агентства по атомной энергии] продолжается", - отметил Роухани.

В соответствии с принятым в декабре 2020 года законом, в ночь на 23 февраля в Иране вступило в силу ограничение на инспектирование ядерных объектов со стороны МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола. Одновременно иранская сторона заявила, что МАГАТЭ после 23 февраля лишится доступа к камерам на ядерных объектах, однако эти данные будут храниться три месяца на случай снятия санкций США. Если Вашингтон до конца означенного срока не вернется к ядерной сделке, вся информация с камер будет стерта.

2 декабря 2020 года Совет стражей конституции Ирана одобрил принятый ранее Меджлисом законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Закон в течение двух месяцев после вступления в силу обязал кабинет министров прекратить соблюдение положений дополнительного протокола в рамках ядерной сделки. По мнению депутатов, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении исламской республики.