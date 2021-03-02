США выводят космическое сотрудничество с РФ из-под санкций по ситуации вокруг Навального

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты выведут космическое сотрудничество с Россией из-под действия ограничительных мер, примененных Вашингтоном в отношении Москвы в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом говорится в обнародованном во вторник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Вместе с тем, в документе отмечается, что США ограничат коммерческое космическое сотрудничество с Россией. "Экспорт [из США] в поддержку коммерческого космического сотрудничества, однако, будет ограничен после шестимесячного переходного периода", - уточняет руководитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, "определенные исключения" из примененных санкций "по экспорту в Россию" будут сделаны "в поддержку правительственного [то есть межгосударственного] космического сотрудничества".