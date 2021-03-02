В Кувейте сформировали новое правительство

КАИР, 2 марта. /ТАСС/. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах подписал во вторник указ о формировании нового правительства. Об этом сообщило информационное агентство страны KUNA.

Ранее во вторник премьер-министр Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах представил эмиру список кандидатов на министерские портфели. По законам Кувейта эмир назначает главу правительства и по его представлению формирует состав кабинета.

Предыдущее правительство подало в отставку 13 января, едва успев проработать месяц. Как это не раз происходило в прошлые годы, кабинет уходил в отставку из-за кризиса отношений с законодательной властью. Именно конфликт между избираемым парламентом и назначаемым эмиром правительством, то есть между так называемыми молодой и старой элитой, называли в качестве основной причины отставки правительства.

По итогам прошедших в декабре в Кувейт парламентских выборов состав 50-местного Национального собрания обновился на 60%. Уже в январе в соответствии с парламентским запросом, который поддержали 30 депутатов, было принято решение о вызове премьера в Нацсобрание, парламентарии обвинили его в подборе неквалифицированных и отчасти провокационных фигур на министерские посты.

24 января эмир вновь поручил прежнему премьеру формировать новый кабинет министров.