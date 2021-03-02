Саркози заявил, что может обратиться в ЕСПЧ в связи с вынесенным ему приговором

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози, признанный парижским судом виновным в коррупции и торговле влиянием, не исключил возможности обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). О своих намерениях он заявил во вторник в интервью газете Le Figaro.

"Я уже подал апелляцию на этот приговор. Возможно, будет необходимо продолжить эту борьбу в Европейском суде по правам человека", - сказал он. Саркози также подчеркнул, что "получил много свидетельств о поддержке от французских и иностранных наблюдателей, которые обеспокоены происходящим".

"Я знаю, что эта борьба будет долгой", - заявил он. "Я сохраняю решимость бороться ради того, чтобы восторжествовали право и справедливость, как это должно быть в правовом государстве", - подчеркнул бывший президент Франции.