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Дело Саркози
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Саркози заявил, что может обратиться в ЕСПЧ в связи с вынесенным ему приговором

Он также сообщил, что подал на него апелляцию
Николя Саркози EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Николя Саркози
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози, признанный парижским судом виновным в коррупции и торговле влиянием, не исключил возможности обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). О своих намерениях он заявил во вторник в интервью газете Le Figaro.

"Я уже подал апелляцию на этот приговор. Возможно, будет необходимо продолжить эту борьбу в Европейском суде по правам человека", - сказал он. Саркози также подчеркнул, что "получил много свидетельств о поддержке от французских и иностранных наблюдателей, которые обеспокоены происходящим".

"Я знаю, что эта борьба будет долгой", - заявил он. "Я сохраняю решимость бороться ради того, чтобы восторжествовали право и справедливость, как это должно быть в правовом государстве", - подчеркнул бывший президент Франции.

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