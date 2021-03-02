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Саркози заявил, что не станет баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году

Однако проголосовать экс-глава государства намерен

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный в понедельник парижским судом к тюремному заключению, не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента республики в 2022 году, но намерен участвовать в голосовании. Об этом он заявил во вторник в интервью газете Le Figaro.

"Я уже говорил, что не буду кандидатом на президентских выборах, и я верен этому слову", - сказал он. "Прокурор сказал, что не требовал лишить меня гражданских прав, и я могу голосовать", - заявил Саркози, добавив, что "скажет позже, чью кандидатуру поддерживает и почему".

Следующие президентские выборы пройдут во Франции весной 2022 года.

Теги
ФранцияСаркози, Николя
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