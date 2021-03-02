Аваков предложил распространять украинские каналы на русском языке по всему миру

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предлагает распространять вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое транслировалось в YouTube-канале во вторник.

"Надо, чтобы наши каналы были по всему миру, в том числе и русскоязычные. Русский язык не принадлежит (лишь) России. <...> Русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам тоже, почему я должен ее отдавать?" - сказал он. Отвечая на вопрос о том, может ли Украина каким-либо образом помешать иностранному вещанию телеканалов РФ, которые в Киеве считают "пропагандистскими", Аваков заявил, что "не знает, как это возможно".

Аваков уже более семи лет возглавляет МВД страны. Сам он преимущественно общается на русском языке, в том числе и на официальных мероприятиях.

На Украине с 2017 года действуют поправки в закон "О телевидении и радиовещании", согласно которым доля вещания на украинском языке на общенациональном и региональном телевидении и радио должна составлять не менее 75% в неделю, на местном - не менее 60%. До 75% была увеличена доля новостных программ на украинском языке. За невыполнение нормы введен штраф в размер 5% от общей суммы лицензионного сбора телерадиокомпании. Доля госязыка на общенациональных каналах с середины июля 2024 года должна будет составлять не менее 90%, а на региональных - не менее 80%.