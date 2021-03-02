Сенат Конгресса США утвердил Джину Раймондо главой Минторговли

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США утвердил во вторник кандидатуру Джины Раймондо на пост министра торговли. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Ее поддержали 84 законодателя, против проголосовали 15 сенаторов.

В ближайшее время Раймондо будет приведена к присяге. Сейчас она является губернатором штата Род-Айленд, представляет Демократическую партию. В течение многих лет занималась бизнесом в сфере инвестиций.

26 января на слушаниях в комитете Раймондо заявила, что США должны принимать активные меры для противодействия "нечестным торговым практикам" со стороны КНР и других стран. Кроме того, кандидат тогда пообещала в случае утверждения министром использовать все доступные ей средства для защиты американских телекоммуникационных сетей от воздействия Китая, в том числе компаний Huawei и ZTE.